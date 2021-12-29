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Сборной России присудили поражение в матче со Словакией на молодежном ЧМ из-за COVID-19

Сборной России присудили поражение в матче со Словакией на молодежном ЧМ из-за COVID-19
Фото: The Canadian Press/PA Images/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Случай заболевания коронавирусом выявлен в составе сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира в Канаде, сообщает "Спорт-Экспресс".

В связи с этим матч со Словакией, начало которого было запланировано на 0:30 мск четверга отменен, а сборной России присуждается техническое поражение со счетом 0:1. В свою очередь, Словакии присуждается победа.

По сведениям СМИ, положительный тест на коронавирус сдал нападающий Матвей Мичков.

Это третий матч, отмененный на молодежном ЧМ. Сутками ранее пришлось отменить встречу между другими участниками группы В – командами США и Швейцарии, из-за положительного теста в составе американцев. В среду аналогичное решение было принято в отношении игры Чехия – Финляндия, коронавирусом заразился игрок чешской сборной. Командам США и Чехии также присудили поражения.

Следующий матч сборная России должна провести 1 января (начало – 5:30 мск) против команды США.

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