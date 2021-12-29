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СМИ сообщили об отмене молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение досрочно завершить проведение в Канаде чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сообщает The Athletic.

Ранее из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в составах команд России, Чехии и США были отменены матчи с их участием, этим командам присудили технические поражения.

Сборная России успела провести на турнире два матча в рамках группы В. В первой встрече она потерпела поражение от Швеции (3:6), во второй победила Швейцарию (4:2). Третья игра россиян должна была пройти в ночь на среду по московскому времени, однако из-за положительного теста у нападающего Матвея Мичкова матч против Словакии был отменен.

Год назад молодежный ЧМ также прошел в Канаде, его победителем стала сборная США, победив в финале хозяев со счетом 2:0. Россия заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу Финляндии – 1:4.

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