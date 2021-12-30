В составе сборной России и еще четырех команд выявлен COVID-19 после отмены молодежного ЧМ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новые случаи заражения коронавирусом выявлены 30 декабря у участников молодежного чемпионата мира по хоккею, отменить который было решено накануне.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея, положительные тесты сдали по одному игроку в составах сборных России, Канады, Германии, Словакии и Швеции. Кроме того, коронавирусом заразился официальное лицо турнира.

Имена заболевших не уточняются. Между тем, как сообщает "Чемпионат", в составе сборной России COVID-19 выявлен у форварда Данилы Юрова.

В ночь на 30 декабря ИИХФ объявила об отмене МЧМ из-за заражения COVID-19 игроков нескольких сборных. До этого из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в составах команд России, Чехии и США были отменены матчи с их участием, этим сборным присудили технические поражения.

Сборная России успела провести на турнире два матча в рамках группы В. В первой игре она уступила шведам 3:6, во второй победила команду Швейцарии 4:2. Третья игра россиян должна была пройти в ночь на среду по московскому времени, однако из-за положительного теста у нападающего Матвея Мичкова матч против Словакии был отменен.