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Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на четвертом этапе "Дакара"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской гоночной команды "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап ралли-рейда "Дакар"-2022 в зачете грузовиков.

Спецучасток, составивший 465 км, Николаев преодолел за 4 часа 14 минут 46 секунд.

Второе и третье места также заняли экипажи "КАМАЗ-Мастер" - под управлением Антона Шибалова (отставание - 3 минуты 35 секунд) и Дмитрия Сотникова (5 минут 35 секунд). соответственно.

В общем зачете после четырех этапов лидирует Сотников (общее время - 15 часов 2 минуты 53 секунд). На втором месте идет Николаев с отставанием в 6 минут 10 секунд, на третьем - Шибалов (25 минут 5 секунд отставание от лидера).

Сотников - действующий победитель "Дакара" в зачете грузовиков.

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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