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Последний перед ОИ этап Кубка мира по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Предолимпийский этап кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Планице (Словения), не состоится из-за коронавируса, сообщил в понедельник сайт международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования в Планице должны были пройти 22-23 января.

Ранее из-за распространения штамма "омикрон" был отменен шестой этап кубка мира во Франции, запланированный на 14-16 января.

Планица 22-23 января должна была принять два мужских и один женский этап кубка мира по лыжному двоеборью. Они тоже отменены, сообщила пресс-служба FIS.

В 2023 году в Планице пройдет чемпионат мира по лыжным гонкам.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.

лыжные гонки лыжный спорт коронавирус

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