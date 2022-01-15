Российский гандболист Дземин заразился коронавирусом перед игрой на ЧЕ-2022

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Гандболист сборной России Евгений Дземин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

В субботу национальная команда проведет свой второй матч на чемпионате Европы-2022, который стартовал в Венгрии и Словакии. В частности, в Кошице россияне сыграют с норвежцами. Начало матча - 22:30 по московском увремени.

"Дземин чувствует себя хорошо, но по регламенту пробудет на карантине минимум пять дней", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ФГР.

Уточняется, что тесты остальных участников российской делегации - отрицательные.

13 января сборная России начала выступления на турнире с победы над командой Литвы (29:27). Россияне играют в группе F, в которую кроме Норвегии и Литвы входит и хозяйка соревнований Словакия. В основную стадию ЧЕ-2022 выйдут две лучшие из четырех сборных каждой группы. Всего в турнире принимают участие 24 сборные (шесть групп).

Действующий чемпион Европы - Испания. Россия выигрывала чемпионат Европы в 1996 году.