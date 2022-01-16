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Овечкин забил 755 шайбу за карьеру в НХЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 755 шайбу в карьере в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

Итоговый счёт встречи, которая прошла в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Первую шайбу оформил на 5-й минуте нападающий "Вашингтона" Том Уилсон, вторую на последней минуте матча отправил в пустые ворота Александр Овечкин. Их одноклубник россиянин Евгений Кузнецов выступил ассистентом второго гола.

Российский голкипер "Нью-Йорка" Семен Варламов сделал за игру 34 сейва, отразив 34 броска по своим воротам из 35, но не смог спасти свою команду от поражения в домашней встрече.

Ранее в этот игровой день голкипер "Флорида Пантерз" россиянин Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам из 29 в домашнем матче против "Даллас Старз", что помогло "Флориде" разгромить соперников со счетом 7:1 (2:0, 4:0, 1:1).

Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин НХЛ Нью-Йорк Айлендерс

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