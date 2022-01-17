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Гандболисты сборной России вышли в основную стадию чемпионата Европы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу одержала победу над Словакией в матче предварительного раунда чемпионата Европы среди мужчин.

Встреча третьего тура в Кошице завершилась со счетом 36:27 (19:9) в пользу россиян.

Таким образом, сборная России выиграла все три матча в группе и вышла в основную стадию с первого места. Также группа F делегировала в следующий раунд ставшую второй Норвегию.

В общей сложности в турнире, который принимают Словения и Венгрия, принимают участие 24 сборные.

Действующий чемпион - Испания. Россия выигрывала чемпионат Европы в 1996 году.

гандбол

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