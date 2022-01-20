Российская фигуристка Старыгина дисквалифицирована на два года за допинг

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на два года фигуристку Валерию Старыгину за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА в четверг.

Спортсменка наказана на два года, начиная с 18 января 2022 года.

Старыгина - победительница международного Кубка Ниццы 2011 года (в танцах на льду вместе с Иваном Волобуевым). В этом же году пара выиграла серебро Кубка Босфора в Стамбуле.