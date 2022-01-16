Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию

Серебряный призер Анна Щербакова (Россия), победитель чемпионата Камилла Валиева (Россия) и бронзовый призер Александра Трусова (Россия) (слева направо) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фигуристы сборной России стали обладателями всех наград высшего достоинства на прошедшем в Таллине чемпионате Европы, общее число выигранных ими медалей составило девять из 12.

Медальную программу чемпионата Европы в субботу завершил произвольный прокат в женском одиночном катании. По его итогам, как сообщалось, весь пьедестал заняли российские фигуристки. Золото выиграла Камила Валиева, серебро – Анна Щербакова, бронзу – Александра Трусова.

До этого в тот же день в соревновании танцоров первое место заняли россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин.

13 января триумфом россиян завершились выступления спортивных пар. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

14 января в мужском одиночном катании золото выиграл российский фигурист Марк Кондратюк.

Таким образом, второй чемпионат Европы подряд россияне выиграли все золотые медали.

Соревнование стало последним для фигуристов в преддверии стартующих 4 февраля в Пекине Олимпийских игр.