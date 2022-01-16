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Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию

Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию
Серебряный призер Анна Щербакова (Россия), победитель чемпионата Камилла Валиева (Россия) и бронзовый призер Александра Трусова (Россия) (слева направо)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фигуристы сборной России стали обладателями всех наград высшего достоинства на прошедшем в Таллине чемпионате Европы, общее число выигранных ими медалей составило девять из 12.

Медальную программу чемпионата Европы в субботу завершил произвольный прокат в женском одиночном катании. По его итогам, как сообщалось, весь пьедестал заняли российские фигуристки. Золото выиграла Камила Валиева, серебро – Анна Щербакова, бронзу – Александра Трусова.

До этого в тот же день в соревновании танцоров первое место заняли россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин.

13 января триумфом россиян завершились выступления спортивных пар. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

14 января в мужском одиночном катании золото выиграл российский фигурист Марк Кондратюк.

Таким образом, второй чемпионат Европы подряд россияне выиграли все золотые медали.

Соревнование стало последним для фигуристов в преддверии стартующих 4 февраля в Пекине Олимпийских игр.

фигурное катание

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