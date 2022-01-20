Умер экс-футболист ЦСКА и олимпийской сборной СССР Дорофеев

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Советский футболист, мастер спорта Владимир Дорофеев скончался на 72-м году жизни, сообщила в четверг Тульская областная федерация футбола.

Дорофеев родился в Белеве Тульской области. Играл за тульский "Металлург", с 1970 по 1976 годы выступал за ЦСКА. Сыграл несколько матчей за молодёжную, олимпийскую и вторую сборные СССР. В 1980-е работал в СДЮШОР ЦСКА.

В 1972 году в составе молодежной сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы среди игроков до 23 лет.