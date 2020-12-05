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Умер чемпион Европы-1960 по футболу Виктор Понедельник

Умер чемпион Европы-1960 по футболу Виктор Понедельник
Виктор Понедельник на открытии памятника себе в Ростове-на-Дону (2015 год)
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни, написала его дочь Анастасия в фейсбуке.

"Папочка, покойся с миром!" - написала она.

Папочка, покойся с миром❤️

Опубликовано Nastia Ponedelnik Суббота, 5 декабря 2020 г.

Виктор Понедельник - чемпион Европы-1960, серебряный призер чемпионата Европы-1964 в составе сборной СССР. Именно его гол принес победу сборной Советского Союза в финале Евро-1960 против Югославии.

Понедельник родился в Ростове-на-Дону 22 мая 1937 года, играл за местные "Торпедо", "Ростсельмаш", СКА. Также он переходил (но не играл там) в московские ЦСКА и "Спартак".

Евро-1960 войдет в историю футбола как первый чемпионат Европы. В нем принимали участие четыре команды - помимо сборных СССР и Югославии это национальные команды Чехословакии и Франции. Турнир прошел во Франции.

В полуфинале (основная часть чемпионата начиналась с этой стадии, предыдущие считались отборочными) советские футболисты крупно победили Чехословакию - 3:0. Понедельник на 84-й минуте и довел счет до разгромного, до него дублем (35-я, 58-я минуты) отметился Валентин Иванов.

Основное время финала против Югославии завершилось вничью - 1:1. В составе сборной СССР на 49-й минуте, сравняв счет, отличился Слава Метревели. Гол, ставший золотым, Виктора Понедельника, пришелся на дополнительное время - 113-ю минуту.

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