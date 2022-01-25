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Россияне вышли в плей-офф ЧЕ-2022 по мини-футболу, обыграв хорватов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу победила команду Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата Европы, проходящего в Нидерландах.

Встреча, состоявшаяся в Амстердаме, завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Ранее национальная команда выиграла у словаков (7:1).

Таким образом, Россия возглавила группу С шестью очками и досрочно вышла в четвертьфинал соревнования. Хорваты с тремя баллами находятся на второй строчке. Польша и Словакия не имеют очков.

В заключительном туре группового этапа Россия встретится с Польшей 29 января. Игры плей-офф стартуют 31 января.

Действующим чемпионом Европы является Португалия.

мини-футбол Россия Хорватия

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