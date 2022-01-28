Российский гроссмейстер Дубов снялся с турнира в Нидерландах из-за COVID-19

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Дубов досрочно завершил участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) в связи с заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба соревнования.

Тест ПЦР, сданный гроссмейстером накануне, дал положительный результат.

"Мне грустно за Даниила, что он теперь вынужден покинуть наш турнир. Оргкомитет сочувствует ему, желает ему всего наилучшего в эти трудные времена и надеется, что остаток года принесет ему спортивные успехи", - заявил директор турнира Йерун ван ден Берг.

Таким образом, 25-летний Дубов пропустит оставшиеся три тура, а его результаты в предыдущих партиях останутся в силе. Он набрал 3,5 очка и занимает 12-е место.

Турнир проходит с 14 по 30 января.