"Спартак" упустил победу над "Слованом" в первом матче с Ваноли

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:2 сыграли со словацким "Слованом" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.

После голов Даниила Денисова (22-я минута) и Зелимхана Бакаева (41) "Спартак" вел с разницей в два мяча. Однако во втором тайме соперник ответил двумя голами и отыгрался. Авторами голов стали Владимир Вайсс (60) и Александр Чаврич (87).

На 29-й минуте травму получил новичок "Спартака" российско-немецкий футболист Леон Классен.

Матч для "Спартака" стал первым под руководством нового главного тренера команды Паоло Ваноли. Итальянец возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, сменив в своей должности португальца Руя Виторию.