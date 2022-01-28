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"Спартак" упустил победу над "Слованом" в первом матче с Ваноли

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:2 сыграли со словацким "Слованом" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Дубае.

После голов Даниила Денисова (22-я минута) и Зелимхана Бакаева (41) "Спартак" вел с разницей в два мяча. Однако во втором тайме соперник ответил двумя голами и отыгрался. Авторами голов стали Владимир Вайсс (60) и Александр Чаврич (87).

На 29-й минуте травму получил новичок "Спартака" российско-немецкий футболист Леон Классен.

Матч для "Спартака" стал первым под руководством нового главного тренера команды Паоло Ваноли. Итальянец возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, сменив в своей должности португальца Руя Виторию.

футбол ФК Спартак

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