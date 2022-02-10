Сборная США по хоккею на ОИ разгромила команду Китая, забросив восемь шайб

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сборная США по хоккею начала выступление на Олимпиаде в Пекине разгромной победой над Китаем.

Итоговый счет встречи - 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) в пользу США. Голы оформили Брендан Бриссон (11-я минута), Ноа Кейтс (26), Брайан О'Нилл (32), Шон Фаррелл (39, 59), Стивен Кэмпфер (42), Бен Майерс (51) и Мэтти Бенирс (53). Хозяева Олимпиады отличиться по ходу игры так и не смогли.

По итогам соревновательного дня, американцы возглавляют турнирную таблицу группы A с 3 очками, опережая сборную Канады, которая находится на второй строчке. Последняя одержала уверенную победу над Германией (5:1) и тоже заработала 3 очка, но уступает своим североамериканским соседям по количеству забитых шайб.

Днем ранее хоккеисты Олимпийского комитета России (ОКР) начали выступление на Играх-2022 в Пекине с победы над Швейцарией (1:0). Россия выступает в группе B и на групповом этапе Олимпиады ей предстоит сыграть еще с Данией (11 февраля, начало - 7:10 по Москве) и Чехией (12 февраля, 16:10). Сейчас россияне занимают вторую строчку группового рейтинга, уступая сборной Дании. У обеих команд в активе по 3 очка, но на счету датчан больше забитых голов.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.