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Дубль и голевая передача Капризова помогли "Миннесоте" победить "Детройт" в НХЛ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Миннесота Уайлд" на своем льду нанесла поражение "Детройт Ред Уингз" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок завершился со счетом 7:4 (2:2, 2:0, 3:2) в пользу хозяев.

Дублем в составе "Миннесоты" отметился российский форвард Кирилл Капризов (25-я и 60-я минуты). Также он выступил ассистентом в пятой голевой атаке команды. Кроме него, у победителей отличились оформивший хет-трик Мэт Болди (6, 8, 39), а также Йоэль Эрикссон Эк (49) и Райан Хартман (60).

У "Детройта" точные броски нанесли Дилан Ларкин (2), Густав Линдстрем (5), Лукас Рэймонд (50) и Сэм Ганье (59).

Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА летом 2020 года. В текущем сезоне россиянин набрал 57 очков по системе "гол+пас" (22+35) в 43 матчах.

Сейчас "Миннесота" занимает второе место в Западной конференции, набрав 63 очка в 44 матчах. "Детройт" расположился на девятой строчке в рейтинге Восточной конференции (50 очков в 50 матчах).

В предыдущей встрече "Миннесота" принимала в гостях "Каролину". Встреча закончилась победой хозяев (3:2). Капризов тогда отличился голом, а обе шайбы "Каролины" записал на свой счет российский нападающий Андрей Свечников.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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