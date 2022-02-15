УЕФА будет расследовать инциденты с украинскими болельщиками на матче по футзалу с РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении Украинской ассоциации футбола из-за поведения украинских болельщиков, которые в ходе полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу оскорбляли россиян, сообщает пресс-служба УЕФА.

"После расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инцидентах, предположительно, имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года в Нидерландах (. . .) против Украинской ассоциации было открыто дисциплинарное производство из-за возможного нарушения Дисциплинарного регламента УЕФА болельщиками", - говорится в сообщении.

5 февраля сообщалось, что РФС попросил УЕФА начать расследование "дискриминационного" поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

"Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку, в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РФС.

4 февраля сборная России в полуфинале первенства Европы по футзалу в Амстердаме обыграла Украину со счетом 3:2 и вышла в финал, где 6 февраля проиграла Португалии - (2:4).