Американец Холл стал олимпийским чемпионом по лыжному фристайлу в слоупстайле

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лыжник-фристайлист из США Александр Холл выиграл соревнования в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В лучшей из трех попыток он набрал 90,01 баллов.

Второе место занял соотечественник Холла Николас Геппер (86,48). "Бронзу" завоевал швед Йеспер Тьедер (85,35).

Россияне не принимали участие в данных соревнованиях.

Слоупстайл - одна из дисциплин в лыжном фристайле, где спортсмены соревнуются в скоростном спуске и выполнении акробатических элементов на трамплинах, перилах и различных неровностях трассы.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.