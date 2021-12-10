Весной Россию в еврокубках представят "Спартак" и "Зенит". Обобщение

Московский клуб попал сразу в 1/8 финала Лиги Европы, петербургскому предстоит сыграть в 1/16 финала

Игроки "Спартака" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" выступят от России в весенней стадии футбольных еврокубков. Оба будут играть в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Причем "Спартак", согласно слегка скорректированной структуре турнира, пропустит 1/16 финала и прямиком попал в 1/8 финала.

"Спартак" нынешней осенью выступал в групповой стадии Лиги Европы. В качестве действующего серебряного призера чемпионата Российской премьер-лиги и благодаря соответствующей позиции России в таблице коэффициентов УЕФА команда Руя Витории получила шанс побороться за место в основной стадии Лиги чемпионов через квалификационные стадии. Однако споткнулась уже на первой, проиграв португальской "Бенфике" (одной из бывших команд Витории).

В Лиге Европы, вопреки изначально приписанному ему статусу аутсайдера группы (где в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия"), "Спартак" занял в своем квартете первое место. К последнему туру ситуация в группе была настолько запутанной, что "Спартак" мог и выбыть из еврокубков и продолжить играть в них, даже проиграв "Легии" в Польше. Но в Варшаве московский клуб победил 1:0 (на 17-й минуте отличился Зелимхан Бакаев).

Спасение на 90+8 минуте

При этом в самом конце, уже в компенсированное время, "Спартак" поскользнулся, заработав пенальти в свои ворота. Повисла угроза оказаться в группе лишь третьей и весной играть не в 1/8 финала Лиги Европы, а в 1/16 Лиги конференций – нового и третьего по статусу европейского клубного турнира. Команду выручил вратарь Александр Селихов, отразивший на 90+8 минуте удар с 11-метровой отметки.

С кем "Спартак" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, пока неизвестно. Зато известно, с кем он точно не сыграет – это такие же, как и он, победители своих групп: немецкие "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", французские "Лион" и "Монако", турецкий "Галатасарай", сербская "Црвена Звезда".

Все они сыграют с победителями в парах, составленных из команд, ставших вторыми в Лиге Европы и клубов, ставшими третьими в Лиге чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля, победители групп ЛЕ будут посеяны в первую корзину.

Возможные соперники "Зенита"

Действующий чемпион России "Зенит" напрямую попал в групповую стадию ЛЧ, в своем квартете (соперники – "Ювентус", "Челси" и "Мальме") еще за тур до финиша гарантировал себе дающее путевку в Лигу Европы третье место.

13 декабря пройдет жеребьевка 1/16 финала. "Зениту" достанется одна из этих команд (заняли вторые места в ЛЕ): испанские "Бетис" и "Реал Сосьедад", итальянские "Лацио" и "Наполи", хорватский "Динамо" (Загреб), греческий "Олимпиакос", шотландский "Глазго Рейнджерс". При жеребьевки сеянными будут именно эти команды.

Помимо "Зенита", третьими в группах ЛЧ стали немецкие "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", итальянская "Аталанта", испанская "Барселона", португальский "Порту", испанская "Севилья", молдавский "Шериф".

Таким образом, "Барселона", впервые с сезона-2003/04 оставшаяся за бортом плей-офф Лиги чемпионов, точно не попадет на "Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы, но может попасть на "Спартак", если пробьется в 1/8 финала. Также на "Спартак" имеет шанс выйти "Лейпциг", что было бы символично в свете того, что накануне пост ее главного тренера занял Доменико Тедеско. Именно при нем "Спартак" занял второе место в предыдущем чемпионате России и получил путевку в еврокубки.

При этом если "Зенит" выйдет в 1/8 финала, со "Спартаком" он там не встретится: команд из одной страны разведут по разным парам.

В нынешнем сезоне на клубных европейских турнирах были задействованы пять команд. Помимо "Спартака" и "Зенита" это были московский "Локомотив" (занял четвертое место в группе ЛЕ и выбыл из еврокубков), а также казанский "Рубин" и ФК "Сочи" (не смогли преодолеть квалификацию Лиги конференций).