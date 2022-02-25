Федерация волейбола Украины попросила перенести из РФ ЧМ-2022

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Федерация волейбола Украины просит Международную федерацию волейбола перенести мужской чемпионат мира 2022 года из России, сообщает пресс-служба ФВУ.

"Вчера вечером были направлены письма в Международную Федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую Конфедерацию волейбола (CEV) с просьбой запретить всем российским сборным и клубным командам участвовать в международных соревнованиях под эгидой CEV и FIVB и принять решение об изменении городов и страны проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года", - говорится в сообщении.

Накануне в оргкомитете турнира "Интерфаксу" сообщили, что подготовка к чемпионату мира идет в плановом режиме.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.

Участниками чемпионата стали 24 национальные сборные: помимо сборной России это Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.

Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира по волейболу.