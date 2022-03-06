"Локомотив" обыграл "Химки" в 20-м туре РПЛ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" нанесли поражение соперникам из подмосковных "Химок" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе "Локомотива" завершилась со счетом 3:2. Победу "Локомотиву" принесли голы Джирано Керка (8-я минута), Вильсона Изидора (22) и Ян Кухта (80). В составе "Химок" дублем отметился Дидье Ламкель Зе (6-я и 71-я минуты).

"Химки" с 42-й минуты играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Бруно Виана.

В параллельном матче "Крылья Советов" (Самара) на своем поле сыграли вничью с тульским "Арсеналом", результат игры - 2:2. В составе "Арсенала" отличились Кингс Кангва (11) и Джордже Деспотович (69, с пенальти). За "Крылья Советов" забили Владислав Сарвели (51) и Иван Игнатьев (82).

На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Арсенала" Горан Чаушич.

"Локомотив" занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 31 очко. "Крылья Советов" - восьмые (28 очков). "Арсенал" поднялся на 12-е место, набрав 20 очков. "Химки" замыкают таблицу на 16-м месте, у команды 14 очков.