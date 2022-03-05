ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА победили соперников из "Нижнего Новгорода" в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая в субботу на "ВЭБ Арене", завершилась со счетом 1:0. Гол в конце (90+6) встречи забил Юсуф Языджи.
На 42-й минуте за красную карточку с поля был удален защитник гостей Акош Кечкеч.
ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата. "Нижний Новгород" находится на 10-м месте с 22