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ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА победили соперников из "Нижнего Новгорода" в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в субботу на "ВЭБ Арене", завершилась со счетом 1:0. Гол в конце (90+6) встречи забил Юсуф Языджи.

На 42-й минуте за красную карточку с поля был удален защитник гостей Акош Кечкеч.

ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата. "Нижний Новгород" находится на 10-м месте с 22

футбол РПЛ

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