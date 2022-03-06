Международная федерация дзюдо отстранила Путина и Ротенберга от всех занимаемых должностей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение отстранить президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России Аркадия Ротенберга всех занимаемых в организации должностей, сообщает пресс-служба IJF.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что г-н Владимир Путин и г-н Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в IJF", - говорится в сообщении.

IJF ранее объявила о приостановке полномочий Путина в качестве почетного президента и посла федерации.

Также сообщалось, что Международная федерация дзюдо отменила все соревнования по дзюдо на территории Российской Федерации.