Пять очков Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Даллас" в НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Далласу" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 7:4 (4:2, 1:1, 2:1) в пользу "Рейнджерс".

В составе победителей гол и четыре результативные передачи провел российский форвард Артемий Панарин.

"Нью-Йорк Рейнджерс" занимает в Восточной конференции шестое место, набрав в 59 матчах 79 очков. "Даллас" - на девятой строчке в Западной конференции: 67 очков в 57 матчах.

Что касается 30-летнего Панарина, в нынешнем сезоне он набрал 68 (16+52 по системе "гол+пас") очков. Всего же за карьеру в НХЛ (включая выступления за "Чикаго" и "Коламбус") он набрав в регулярных чемпионатах 541 (181+360) очко.