Поиск

Пять очков Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Даллас" в НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Далласу" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 7:4 (4:2, 1:1, 2:1) в пользу "Рейнджерс".

СпортХет-трик Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Ванкувер" в НХЛЧитать подробнее

В составе победителей гол и четыре результативные передачи провел российский форвард Артемий Панарин.

"Нью-Йорк Рейнджерс" занимает в Восточной конференции шестое место, набрав в 59 матчах 79 очков. "Даллас" - на девятой строчке в Западной конференции: 67 очков в 57 матчах.

Что касается 30-летнего Панарина, в нынешнем сезоне он набрал 68 (16+52 по системе "гол+пас") очков. Всего же за карьеру в НХЛ (включая выступления за "Чикаго" и "Коламбус") он набрав в регулярных чемпионатах 541 (181+360) очко.

хоккей НХЛ Артемий Панарин

Новости по теме

Новости

Национальная хоккейная лига признала Капризова лучшим игроком дня

Национальная хоккейная лига признала Капризова лучшим игроком дня

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Сборная Швейцарии на два года заменит Россию в Еврохоккейтуре

Лучший из европейцев. Овечкин установил рекорд в НХЛ

Лучший из европейцев. Овечкин установил рекорд в НХЛ

Овечкин вышел на чистое третье место по голам в истории НХЛ

"Атлетико" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Португалец Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

CAS отклонил жалобу РФС на отстранение россиян от турниров

Валиева и Щербакова выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен вернулся в сборную Дании

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен вернулся в сборную Дании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код