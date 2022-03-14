"Динамо" обыграло "Северсталь" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

Определились пары второго раунда плей-офф

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" завоевало путевку в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В понедельник динамовцы на своем льду победили череповецкую "Северсталь" в седьмом матче серии стартового раунда плей-офф. Поединок в Западной конференции КХЛ завершился со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:1).

В составе победителей шайбы забросили Иван Игумнов (6 мин) и Вячеслав Войнов (19). За "Северсталь" отличился Егор Морозов (42).

Итоговый счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Динамо", следующим соперником которого будет столичный ЦСКА.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ. Ранее стало известно, что в Западной конференции петербургский СКА поборется с московским "Спартаком". На "Востоке" омский "Авангард" сыграет с магнитогорским "Металлургом", челябинский "Трактор" встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".