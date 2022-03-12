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"Авангард" выиграл у "Ак Барса" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" завоевали путевку в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги, выиграв серию первой стадии плей-офф у казанского "Ак Барса"

В субботу "Авангард" в Балашихе, где он в последние сезоны проводит домашние матчи, одолел команду из столицы Татарстана со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Голы провели Найт Корбэн (18-я минута) и Иван Телегин (40).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Авангарда".

Команды представляют Восточную конференцию. В четвертьфинале "Авангард" сыграет магнитогорским "Металлургом". В свою очередь, челябинский "Трактор" встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Кроме того, петербургский СКА поборется с московским "Спартаком", столичный ЦСКА – с победителем пары "Динамо" (Москва) – "Северсталь" (Череповец), в которой ожидается седьмой матч: счет по победам пока 3-3.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина.

хоккей КХЛ Кубок Гагарина

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