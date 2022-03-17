Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль нанес поражение представителю США Райлли Опелке в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) - BNP Paribas Open-2022.
Результат встречи - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Надаль занимает четвертое место, Опелка - 17-е.
Следующим соперником Надаля станет австралиец Ник Кирьос (132 номер рейтинга АТР).
26 февраля на Australian Open-2022 Рафаэль Надаль в финале обыграл россиянина Даниила Медведева, который в текущем рейтинге АТР занимает первое место.
Соревнования в Индиан-Уэллсе относятся к категории "Мастерс", чей призовой фонд составляет более $8,5 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде борьбу продолжает Андрей Рублев (7). Ранее турнир покинули Аслан Карацев (22) и Карен Хачанов (26).