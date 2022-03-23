Российский пловец Евгений Рылов отказался от участия в ЧМ в знак протеста

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в плавании россиянин Евгений Рылов заявил, что не будет участвовать в летнем чемпионате мира в знак поддержки спортсменов-соотечественников, отстраненных от международных соревнований.

"Я отказался ехать на чемпионат мира в защиту своей гражданской позиции. Также этим снятием я решил поддержать всех российских спортсменов, в первую очередь паралимпийцев, которых ущемили", - приводит слова Рылова "Спорт-Экспресс".

"Наши ребята уже были на соревнованиях, а им в наглую запретили выступать - это был очень некрасивый, бессовестный поступок. Хотелось бы проявить солидарность и уважение ко всем российским паралимпийцам", - отметил триумфатор Игр в Токио.

По словам пловца, о решении по ЧМ он начал задумываться еще в конце февраля.

"Мы все понимаем, почему начали появляться мысли подобного характера. К нашим спортсменам по всему миру начали просто ужасно относиться. Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть и отзываются о тебе плохо, желают тебе зла?" - сказал Рылов.

"Понял для себя, что не хочу ехать на этот чемпионат мира. Других спортсменов я не призываю отказываться вместе со мной. Это выбор каждого", - заявил он.

ЧМ-2022 пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.