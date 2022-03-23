Карякин увидел в окружении Дворковича желающих лишить его поста главы ФИДЕ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил сомнение в том, что комиссия по этике ФИДЕ, которая принимала решение о его дисквалификации, соответствует статусу независимой организации.

"Спортивный суд в Лозанне тоже независимый, но почему-то раз за разом решения принимаются против россиян", - заявил Карякин в среду на пресс-конференции.

"Ближайшее окружение (президента ФИДЕ Аркадия) Дворковича, европейские гроссмейстеры, которые раньше были сильными шахматистами, а сейчас являются шахматными политиками, спят и видят, как сдвинуть его, прийти во власть ФИДЕ и все это прихватить в свои руки", - утверждал гроссмейстер.

"Поэтому, как и во всем мире, в ФИДЕ все против россиян", - добавил Карякин, выразив мнение, что комиссию по этике надо было составлять так, чтобы "там был хоть один россиянин, был один европеец, один американец".

21 марта ФИДЕ дисквалифицировала Карякина за публичную поддержку спецоперации РФ на Украине.