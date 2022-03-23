"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В очередном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" обыграл уфимский "Салават Юлаев".

Встреча в Уфе завершилась со счетом 7:1 (2:1, 4:0, 1:0). В составе "Трактора" шайбы забросили Томаш Гика (1-я и 17-я минуты), Ник Бэйлен (24), Сергей Телегин (28), Виталий Кравцов (31), Алексей Бывальцев (39), Кирилл Капустин (58). Единственный гол "Салавата" записал на свой счет Алексей Пустозеров (18).

Теперь счет в серии до четырех побед равный - 2-2. Предыдущая встреча, которая также состоялась в Уфе, закончилась победой "Салавата" (3:1). Следующий матч в рамках второго раунда плей-офф команды проведут 25 марта в Челябинске.

Оба клуба выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Восточную конференцию.