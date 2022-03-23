Плющенко поддержал фигуристку, отчисленную из сборной Украины за лайк его поста

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказал слова поддержки фигуристке Анастасии Шаботовой, которую отчислили из сборной Украины за то, что она поставила лайк его сообщению в соцсетях.

"Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы ее взять в сборную России, ждем ее. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя", - приводит слова Плющенко Metaratings.

О том, что Шаботова отчислена из сборной Украины, стало известно в среду.

Родившаяся в Москве 16-летняя Шаботова являлась российской фигуристкой, украинское спортивное гражданство она получила в 2019 году. После этого дважды выиграла чемпионат Украины.