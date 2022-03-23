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ЦСКА всухую выиграл серию у "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В очередном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в гостях нанес поражение столичному "Динамо".

Поединок на "ВТБ -Арене" завершился со счетом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0).

За первые десять минут матча динамовцы обеспечили себе преимущество в три шайбы. Однако армейцы выровняли игру, и в начале третьего периода счет был уже 3:3. В конце финального игрового отрезка хоккеисты ЦСКА забросили в ворота соперника еще три шайбы (чему поспособствовали удаления в составе "Динамо".

У армейцев отличились Андрей Светлаков (19-я минута), Михаил Григоренко (31), Павел Карнаухов (42), Сергей Плотников (53), Диц Даррен (55) и Никита Нестеров (56). В составе "Динамо" шайбы оформили Оскар Линдберг (1), Станислав Галиев (8) и Вадим Шипачев (10).

Таким образом, хоккеисты ЦСКА одержали победу в четвертьфинальной серии (4-0) и первыми вышли в 1/2 финала Кубка Гагарина. "Динамо" же выбывает из дальнейшего розыгрыша.

Обе команды выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Западную конференцию. Армейцы завоевывали Кубок Гагарина один раз (сезон-2018/19), динамовцы - дважды (2011/12 и 2012/13).

хоккей КХЛ Кубок Гагарина
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