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Хоккеисты СКА выиграли серию у "Спартака" и вышли в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в субботу на своем льду обыграл московский "Спартак" в пятом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе СКА голы забили Микко Лехтонен (26-я минута) и Никита Гусев (44). У "Спартака" отличился Дмитрий Кугрышев (8).

Таким образом, СКА одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел в полуфинал, где сыграет с ЦСКА.

хоккей СКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина
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