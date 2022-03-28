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Хоккеист сборной России Слепышев продлил контракт с ЦСКА

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с форвардом национальной команды России Антоном Слепышевым.

"Нападающий будет выступать за армейский клуб до окончания сезона 2024-2025", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Слепышев выступает ща ЦСКА с 2018 года. В 2019 году выиграл с командой Кубок Гагарина КХЛ.

"Всего в КХЛ Антон провел 428 матчей, в которых набрал 201 (99 +102) очко. Помимо ЦСКА форвард выступал в КХЛ за "Металлург" (Новокузнецк) и "Салават Юлаев" (Уфа). Также нападающий провел несколько сезонов в НХЛ за "Эдмонтон", - отмечается в сообщении.

В составе сборной России 27-летний Слепышев стал серебряным призером Олимпийских игр.

хоккей КХЛ
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