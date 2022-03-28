Польский клуб "Зелена Гура" покинул Единую лигу ВТБ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Польский клуб "Зелена Гура" объявил о выходе из числа участников Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира.

"Единая Лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от польской "Зелена Гуры" о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата", - говорится в сообщении.

По регламенту Лиги все результаты матчей с участием "Зелена Гуры" аннулируются, а предусмотренные в календаре игры не состоятся.

"Зелена Гура" проводила свой третий сезон в Единой Лиге ВТБ. Лучший результат польская команда показала в чемпионате 2020/21, когда с результатом 13 побед и 11 поражений заняла 6-е место в регулярном сезоне.