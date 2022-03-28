Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP Masters в Майами
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Майами (США) победил испанца Педро Мартинеса-Портеро.
Результат встречи - 6:3, 6:4.
В настоящий момент Медведев является второй ракеткой мира. Мартинес-Портеро в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 47-е место.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча между американцем Дженсоном Бруксби (39 номер рейтинга АТР) и испанцем Роберто Баутистой-Агутом (17). Ранее россиянин нанес поражение британцу Энди Маррею (85).
Призовой фонд соревнования в Майами, входящего в категорию АТР Masters, превышает 8,5 млн долларов.