"Авангард" разгромил "Металлург" в шестом матче серии плей-офф КХЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на своем льду крупно победил магнитогорский "Металлург".

Результат поединка, состоявшегося в понедельник в подмосковной Балашихе - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). За хозяев шайбы забросили Никита Сошников (14 мин), Алексей Емелин (20), Арсений Грицюк (28, 35) и Николай Прохоркин (53). У "Магнитки" отличился Анатолий Никонцев (50).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Магнитогорске 30 марта.

Обе команды выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Восточную конференцию. Хоккеисты магнитогорского клуба выигрывали Кубок Гагарина дважды (сезоны-2013/14 и 2015/16), "Авангарду" это удавалось один раз (2020/21).