Россиянин Карацев проиграл поляку Хуркачу на теннисном турнире в Майами
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев в третьем круге турнира в Майами (США) уступил представителю Польши Роберту Хуркачу.
Результат встречи - 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Хуркача.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев занимает 32-е место. Хуркач является десятой ракеткой мира.
Таким образом, в мужском одиночном турнире из россиян остался только Даниил Медведев (2 номер рейтинга АТР). Ранее выбыли из борьбы Карен Хачанов (25) и Андрей Рублев (7). Медведев в 1/8 финала встретится с американцем Дженсоном Бруксби (39).
Призовой фонд турнира в Майами, входящего в категорию АТР Masters, превышает 8,5 млн долларов.