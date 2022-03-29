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Тарасенко набрал 500 очков за карьеру в НХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Нападающий "Сент-Луиса" россиянин Владимир Тарасенко довел до 500 число своих очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в победном (4:1) матче против "Ванкувера на льду "Сент-Луиса". В результате в активе Тарасенко в матчах регулярных чемпионатов НХЛ по системе "гол+пас" 500 (241+259) баллов.

30-летний Тарасенко играет за "Сент-Луис" с сезона-2012/13, перейдя из петербургского СКА. В составе "Сент-Луиса" в 2019 году он выиграл Кубок Стэнли. Тарасенко является чемпионом мира среди молодежи в составе российской сборной (2011), серебряным призером взрослого ЧМ (2015).

хоккей НХЛ
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