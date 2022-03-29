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Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022

Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Наталья Непряева стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России по лыжным гонкам.

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Дистанцию она преодолела за 29 минут 16 секунд.

Второе место с отставанием в 40 секунд заняла Алиса Жамбалова. Третье – Алия Иксанова (+52,10).

Таким образом, Непряева на чемпионате России в Сыктывкаре к данному моменту выиграла все три гонки, в которых участвовала. До этого она завоевала награды высшего достоинства в спринте и скиатлоне.

Непряева является олимпийским чемпионом, серебряным и бронзовым (дважды) призером ОИ. В том числе по одной медали разного достоинства она выиграла на Олимпиаде в Пекине.

лыжный спорт лыжные гонки
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