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РФС примет участие в конгрессе ФИФА, несмотря на санкции

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз не будет отказываться от участия в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 31 марта в Катаре, сообщает служба коммуникаций РФС.

"Российский футбольный союз примет участие в 72-м конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта в Катаре. Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев", - говорится в сообщении.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать до них россиян и белорусов. ФИФА и Союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили от участия в своих соревнованиях сборные и клубы из России и Белоруссии. Также отменено проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который планировался в мае. Решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет в Париже.

футбол РФС
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