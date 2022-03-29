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Сборная Армении по футболу потерпела крупнейшее поражение в своей истории

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по футболу со счетом 9:0 разгромила национальную команду Армении в товарищеском матче в Осло.

Три гола провел Джошуа Кинг (28-я минута - с пенальти, 33-я, 59-я), по два – Эрлинг Холанд (24, 45+1) и Александр Серлот (86, 90+1), по одному – Кристиан Торстведт (30) и Матс Дели (80).

Начиная с 17-й минуты сборная Армении играла в меньшинстве, удален был Арман Оганесян.

Для армянской команды это поражение стало крупнейшим в истории. До этого таковым считался проигрыш от Италии со счетом 1:9 в ноябре 2019 года.

футбол Армения Норвегия
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