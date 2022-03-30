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Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде

Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России будет готовиться к летней Паралимпиаде 2024 года в Париже, заявил президент ПКР Алексей Рожков в ходе форума "Мы Вместе. Спорт!" в среду.

"Мы не прекращаем подготовку к Паралимпийским играм, сохраняем тренировочную нагрузку", - сказал Рожков.

Он отметил, что ПКР продолжить работать над защитой интересов российских паралимпийцев, которые не были допущены до участия в зимней Паралимпиаде в Пекине.

"Мы в судебном порядке будем отстаивать интересы наших спортсменов и добиваться признания незаконным решения Международного паралимпийского комитета, в силу дискриминации по гражданству и будем требовать возмещения финансовых потерь", - добавил он.

Российские и белорусские паралимпийцы были отстранены от участия в зимних Играх-2022 в Пекине.

Паралимпиада
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