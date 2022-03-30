Лыжница Непряева выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате России

Российская спортсменка Наталья Непряева. Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Наталья Непряева выиграла четвертую гонку подряд на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России по лыжным гонкам.

Вместе со Светланой Николаевой, представляя Архангельскую область, она стала победительницей командного спринта. Время спортсменок – 21 минута 12,6 секунды.

Второе место с отставанием в 2,7 секунды заняли Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова (Тюменская область). На третьей строчке, отстав от первого места на 4 секунды, разместились Евгения Рудометова и Ольга Кучерук (Тюменская область).

Таким образом, Непряева на чемпионате России в Сыктывкаре к данному моменту выиграла все четыре гонки, в которых участвовала. До этого она завоевала награды высшего достоинства в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км.

Непряева является олимпийским чемпионом, серебряным и бронзовым (дважды) призером ОИ. В том числе по одной медали разного достоинства она выиграла на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, Непряева стала победительницей общего зачета Кубка мира-2021/22.