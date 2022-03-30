Борис Ротенберг позитивно оценил перспективу Российской серии кольцевых гонок

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Основатель и руководитель программы развития отечественного автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг позитивно оценивает перспективы развития Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в свете новых экономических и политических условий.

"При поддержке президента РАФ Виктора Николаевича Кирьянова планомерное развитие продолжалось в самых разных условиях – от финансового кризиса 2014 года до пандемии 2020-2021 годов", - сказал Ротенберг, слова которого приводит пресс-служба РСКГ.

"История успехов продолжится и в сезоне 2022 года, который станет очередным витком развития чемпионата и Кубка России, объединенных в Российскую серию кольцевых гонок. Запланирован дебют новых классов, на этапах будет организована масштабная развлекательная программа для зрителей, будут вестись трансляции", - заявил он.

"SMP Racing и Российская автомобильная федерация работают над дальнейшим развитием соревнований", - отметил основатель и руководитель программы.

Партнерство Российской автомобильной федерации и SMP Racing по развитию национальных кольцевых соревнований началось в 2014 году. К 2021 году число участников СМП РСКГ выросло с 84 до 136 пилотов, количество классов увеличилось с четырех до семи. На постоянной основе организованы трансляции на федеральных и тематических телеканалах, на этапах до пандемии собиралось до 15 тыс. зрителей.

В 2022 году сезон в РСКГ будет состоять из четырех этапов, они пройдут на трассах "Нижегородское кольцо" (8-10 июля), Moscow Raceway (19-21 августа), "Игора Драйв" (9-11 сентября) и "Крепость Грозная" (6-8 октября).