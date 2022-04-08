СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) .

Встреча в Западной конференции КХЛ в пятницу в Москве завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу СКА.

Сначала отличились хоккеисты СКА, забросившие три шайбы за три минуты: авторами голов стали Игорь Ожиганов (24 мин), Антон Бурдасов (26) и Михаил Воробьев (27).

ЦСКА сократил разрыв усилиями Виталия Абрамова (31) и Максима Соркина (45).

В конце встречи столичные армейцы сняли вратаря и вывели шестого игрока, но это не привело к изменению счета.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч команды проведут 10 апреля в Петербурге.