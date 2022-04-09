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Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в Бостонском марафоне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в Бостонском марафоне в 2022 году, сообщила Бостонская спортивная ассоциация (BAA).

"Принять участие в соревнованиях смогут граждане России и Беларуси, допущенные к участию в Бостонском марафоне 2022 или BAA 5K 2022 в рамках процесса открытой регистрации, но не являющиеся резидентами ни одной из этих стран", - уточнили в ассоциации.

Отмечается, что при этом спортсмены не смогут выступать под российским и белорусским флагами.

"Как и многие в мире, мы в ужасе и возмущены тем, что увидели и узнали из репортажей в Украине. Бег - это глобальный вид спорта, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины", - прокомментировал решение генеральный директор БAA Том Грилк.

В сообщении ассоциации также обозначается, что запрет будет действовать до дальнейшего уведомления.

"BAA предпримет разумные попытки вернуть деньги спортсменам из России или Беларуси, которые больше не смогут участвовать, в рамках ограничений, наложенных федеральными и международными санкциями", - добавили там.

Россия Белоруссия Бостонская спортивная ассоциация
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