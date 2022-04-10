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СКА обыграл ЦСКА и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский СКА на своем льду победил московский ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок в Западной конференции КХЛ, состоявшийся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе СКА шайбы забросили Александр Волков (20 мин), Данила Моисеев (38) и Оскар Фантенберг (59). За столичных армейцев дважды отличился Андрей Светлаков (12, 28).

В конце встречи ЦСКА снял вратаря и вывел шестого игрока, но это не привело к изменению счета.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий поединок команды проведут 12 апреля в Москве.

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