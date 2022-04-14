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"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира "Атлетико"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" сыграли вничью с соперниками из испанского "Атлетико" во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Мадриде закончилась с результатом 0:0.

В концовке матча за вторую желтую карточку был удален защитник "Атлетико" Фелипе. После нарушения правил со стороны Фелипе между командами возникла потасовка, из-за чего ко второму тайму арбитр добавил девять минут, всего футболисты сыграли во втором тайме 12 дополнительных минут.

"Манчестер Сити", выигравший первый матч со счетом 1:0, проходит в полуфинал, став победителем по сумме двух встреч.

В полуфинале "Манчестер Сити" сыграет с испанским "Реалом". Матчи 1/2 финала запланированы на 27 апреля и 4 мая.

Футбол Манчестер Сити Атлетико Лига чемпионов
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